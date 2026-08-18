Galatasaray, Napoli ile görüşmelere başladı: Noa Lang bonservisiyle gelebilir

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin! Oluşturan Aydın Uğur Eklenme 18.08.2026 - 15:08 Güncellenme 18.08.2026 - 15:10 Transfer döneminde oldukça durgun bir sezon geçiren Galatasaray’da yeni gelişmeler yaşanıyor. 1/5 NOA LANG’I TRANSFER ETMEK İSTİYOR Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin futbolcusu olan ve bir dönem Galatasaray'da da oynayan Noa Lang'ı bonservisiyle transfer etmek istiyor. 2/5 BİRÇOK OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLDÜ Sky Sport'un haberine göre, Rafael Leao başta olmak üzere sol kanat için pek çok oyuncuyla iletişime geçen sarı-kırmızılı takım, Noa Lang'ı bonservisiyle almak için bastırmaya başladı. 3/5 KALICI OLARAK TRANSFER ETMEK İSTİYOR İtalyan ekibi Napoli ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı takım, Noa Lang'ı kalıcı olarak transfer etmek istiyor. 4/5 20 MİLYON EUROYA KADAR DÜŞTÜ Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinin Noa Lang için 20 milyon euroya kadar düştüğü belirtildi. 5/5 GALATASARAY 30 MİLYON EUROYA KİRALAMIŞTI Noa Lang'ı geçtiğimiz sezon 30 milyon euroya satın alma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray, sezon sonu satın alma maddesinden yararlanamamıştı. Spor Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmadan üç puan almak istiyor. Bu kapsamda karşılaşmanın tarihi ve saati açıklandı. Spor Enes Ünal Üst Üste İkinci Kez Yılın Oyuncusu Seçildi Başarılı futbolcu Enes Ünal, İspanyol ekibi Getafe'nin taraftarlarının oylarıyla seçilen ve kulübün ana sponsoru...