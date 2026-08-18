Galatasaray, Napoli ile görüşmelere başladı: Noa Lang bonservisiyle gelebilir

1 /5 NOA LANG’I TRANSFER ETMEK İSTİYOR Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin futbolcusu olan ve bir dönem Galatasaray'da da oynayan Noa Lang'ı bonservisiyle transfer etmek istiyor.

2 /5 BİRÇOK OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLDÜ Sky Sport'un haberine göre, Rafael Leao başta olmak üzere sol kanat için pek çok oyuncuyla iletişime geçen sarı-kırmızılı takım, Noa Lang'ı bonservisiyle almak için bastırmaya başladı.

3 /5 KALICI OLARAK TRANSFER ETMEK İSTİYOR İtalyan ekibi Napoli ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı takım, Noa Lang'ı kalıcı olarak transfer etmek istiyor.

4 /5 20 MİLYON EUROYA KADAR DÜŞTÜ Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinin Noa Lang için 20 milyon euroya kadar düştüğü belirtildi.