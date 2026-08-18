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Galatasaray, Napoli ile görüşmelere başladı: Noa Lang bonservisiyle gelebilir

Galatasaray'ın Napoli'den Noa Lang'ı bonservisiyle transfer etmek için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

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Eklenme 18.08.2026 - 15:08
Güncellenme 18.08.2026 - 15:10

Transfer döneminde oldukça durgun bir sezon geçiren Galatasaray’da yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray, Napoli ile görüşmelere başladı: Noa Lang bonservisiyle gelebilir

NOA LANG’I TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin futbolcusu olan ve bir dönem Galatasaray'da da oynayan Noa Lang'ı bonservisiyle transfer etmek istiyor.
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Galatasaray, Napoli ile görüşmelere başladı: Noa Lang bonservisiyle gelebilir

BİRÇOK OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Sky Sport'un haberine göre, Rafael Leao başta olmak üzere sol kanat için pek çok oyuncuyla iletişime geçen sarı-kırmızılı takım, Noa Lang'ı bonservisiyle almak için bastırmaya başladı.
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Galatasaray, Napoli ile görüşmelere başladı: Noa Lang bonservisiyle gelebilir

KALICI OLARAK TRANSFER ETMEK İSTİYOR

İtalyan ekibi Napoli ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı takım, Noa Lang'ı kalıcı olarak transfer etmek istiyor.
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Galatasaray, Napoli ile görüşmelere başladı: Noa Lang bonservisiyle gelebilir

20 MİLYON EUROYA KADAR DÜŞTÜ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinin Noa Lang için 20 milyon euroya kadar düştüğü belirtildi.
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Galatasaray, Napoli ile görüşmelere başladı: Noa Lang bonservisiyle gelebilir
GALATASARAY 30 MİLYON EUROYA KİRALAMIŞTI
Noa Lang'ı geçtiğimiz sezon 30 milyon euroya satın alma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray, sezon sonu satın alma maddesinden yararlanamamıştı.
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