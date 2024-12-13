BYD , Avrupa’nın itibarlı otomobil ödülleri organizasyonlarından Autobest tarafından “Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi” ödülüne layık görüldü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD , Autobest tarafından ikinci kez ödül kazanarak Avrupa’daki yükselen konumunu ve küresel otomotiv sektöründeki yenilikçi yaklaşımını gösterdi.

Avrupa’nın dört bir yanından gelen 31 deneyimli otomotiv gazetecisinden oluşan jürinin kararıyla BYD , Autobest’te Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Kasım ayında 30. yılını, 10 milyonuncu enerji aracını üretim bandından indirerek kutlayan BYD , Dolphin modeliyle Autobest tarafından Avrupa’nın “Satın Alınabilecek En İyi Otomobili” kategorisinde daha önce ödüle ulaşmıştı.

“Mutluluk Duyuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden BYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Autobest’in uluslararası jürisi tarafından bu prestijli ödülü almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Şirket olarak sürdürülebilirlik konusuna da önem verdiklerini kaydeden Li, “30 yıldır değişimi yönlendiren bir şirket olarak, dünyayı 1 derece soğutma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Avrupa’da nispeten yeniyiz ancak müşteriler ürünlerimizi deneyimlediklerinde, sahip oldukları ileri teknolojilere hayran kalıyor. 2025 ve sonrasında çok daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Autobest Başkanı Dan Vardie ise BYD ‘nin küresel bir marka olma yolundaki vizyonundan ve gücünden etkilendiklerine işaret etti.

BYD ‘nin yenilikçi çözümleri, dayanıklılığı ve güvenliği artıran “Blade Batarya” gibi ileri teknolojilerle destekleniyor. Lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisi ile üretilen Blade Batarya, yüksek termal stabilite sunarak delinme durumlarında yangın riskini minimuma indiriyor.

Çivi Delme Testi (Nail Penetration Test) gibi güvenlik testlerinden başarıyla geçen bu batarya, yüksek darbe altında aşırı ısınma veya patlama riski oluşturmuyor. Alan verimliliğini artırarak menzil süresini uzatan bu teknoloji, bataryanın ince ve kompakt yapısıyla iç mekanında daha fazla kullanım alanı sunuyor.