2025 TUS Kontenjanları Açıklandı mı? İşte Son Durum

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. Dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi de tercih sürecine çevrildi. Adaylar, hangi branşlarda kaç kontenjan açıldığını ve taban puanların ne olacağını öğrenmek için ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekliyor.

ÖSYM’den Tercih Takvimi Henüz Gelmedi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı 1. Dönem TUS tercih sürecine ilişkin resmi takvimi henüz duyurmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercihlerin sınav sonuçlarının ilan edilmesini takiben yaklaşık 2 ila 3 ay içinde başladığı görülüyor. Bu doğrultuda tercih sürecine ilişkin detayların Mayıs ayı içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Kontenjanlar ve Taban Puanlar Kılavuzda Yer Alacak

Adaylar, tercihlerini yaparken branş bazında açıklanacak kontenjan sayılarını ve geçmiş dönemlerdeki taban puanları dikkate alıyor. Özellikle Adli Tıp, Genel Cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Göğüs Hastalıkları gibi kritik branşlara olan ilgi her yıl artarken, kontenjan sayılarındaki olası değişiklikler de yakından takip ediliyor. Branşlara göre kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda detaylı şekilde duyurulacak. Kılavuzda her alan için özel koşullar ve yerleştirme esaslarına da yer verilecek.

2024 yılı 2. Dönem TUS tercih kılavuzunda yer alan kontenjan dağılımları, bu yılki tercihler için de adaylara referans oluşturabilir. Ancak mezun sayıları, sağlık kurumlarının uzman hekim ihtiyacı ve sağlık politikalarındaki değişiklikler nedeniyle kontenjanlarda artış ya da azalma yaşanabileceği öngörülüyor.

Tercihler AİS Üzerinden Yapılacak

TUS tercihleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, ilan edilecek süre içinde gerçekleştirilecek. Belirlenen tercih süresi sona erdikten sonra adayların tercihlerinde değişiklik yapması ya da tercihini iptal etmesi mümkün olmayacak. Bu nedenle adayların tercihlerini dikkatle oluşturması gerekiyor.

TUS yerleştirmelerinde, adayların yabancı dil yeterliliği de önemli bir kriter olarak değerlendirilecek. Yabancı dil puanı olmayan veya muafiyet kriterlerini karşılamayan adaylar, tercih hakkı elde edemeyebilir. Bu nedenle adayların tercih kılavuzunda belirtilen dil şartlarını dikkatle incelemesi öneriliyor.

TUS 2025 1. Dönem yerleştirme sürecine ilişkin tüm güncel bilgiler ve tercih kılavuzu, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yayımlanacak.