Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yarın 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans’ı gerçekleştirecek. Yeni sınava binlerce aday girecek ve KPSS puanları ile kamu idarelerine atanma şansını arayacak. Binlerce kişinin hareketlilik yaratacağı sınav için yarın sınav merkezleri bölgesinde yoğunluk oluşacak. Peki KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlayacak? Kaç saat sürecek? İşte merak edilenler…

KPSS Ön Lisans Sınavı Saat Kaçta Başlayacak?

KPSS ön lisans sınavı yarın 10.15 itibariyle başlayacak. 81 ilde ve Lefkoşa’da yapılacak sınavda 3 bin 273 binada 60 bin 574 salon kullanılacak. Sınav salonlarına en son giriş saati ise 10.00 olacak. Bu saat sonrasında sınav salonuna aday kabul edilmeyecek. 120 sorunun yöneltileceği sınavda engelli adaylar için farklı, herhangi engeli bulunmayan adaylar için farklı süreler geçerli olacak.

KPSS Ön Lisans Sınavı Kaç Saat Sürecek?

KPSS ön lisans sınavı 130 dakika sürecek. 2 saat 10 dakika boyunca adaylar sınav sorularına yanıt verebilecek. Bu kapsamda ise 12.25 itibariyle sınav sona erecek. Engelli adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanacak. Ek süre kullanılması halinde engelli adaylar için sınav 12.45 itibariyle sona erecek.

Sınav 20 Eylül’de açıklanacak.