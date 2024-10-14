Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için verilen burslarda 2024 başvuruları için süreç tamamlanmıştı. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin listeleri açıklanmasıyla birlikte hangi öğrencilerin burs alacağı netlik kazanmıştı. Bu gelişmelerin hemen ardından ise KYK bursunun ne zaman yatacağı, ilk burs ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, KYK bursu ne zaman yatar? İşte, detaylar…

KYK Burs Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

2025 KYK burs ödemeleriyle ilk defa burs alacak öğrenciler, süreci çok daha fazla merak ediyor.2024-2025 eğitim yılında burslarla benzer şekilde kredi için başvuru yapan öğrenciler de kredilerini alacak. Burs ödemeleri her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor. T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yapılan bu ödemeler için öğrencilerin takvimi takip etmesi gerekiyor. 2023 yılında Aralık ayı itibariyle ödenmeye başlanan burslar için 2024 yılında da Aralık ayında ödemelerin başlatılması bekleniyor. Bu kapsamda ise 6 Aralık ile 10 Aralık tarihleri arasında burs ödemeleri yapılacak.

KYK Bursu Ne Kadar?

KYK burslarının yeni dönemde ne kadar olacağı da merak ediliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve zam kararı açıklanmadı. Şu andaki ödenen burs ücretleri şöyle;