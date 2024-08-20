Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtları için başvurular açıldı. KYK başvurularının açılmasıyla birlikte Türkiye’de binlerce öğrenci, yurtlarda kalabilmek adına başvurularını yapmaya başladı. Bu yıl özel yurt ve ev kira fiyatlarının yüksek olması nedeniyle daha fazla başvurunun olması bekleniyor. Ancak KYK yurtlarında daha önceki yıllarda başvuru yapan ve kalmaya devam edecek öğrenciler ne yapacak? KYK yurt kayıt yenileme var mı?

KYK Yurdunda Kalan Öğrenciler Başvuru Yapacak mı?

KYK yurt kayıt yenileme var mı sorusu için KYK mevzuatları öğrencilerin sorularına yanıt oluyor. KYK yurtlarında başvuru hakkı kazanan öğrencilerin bu yurtlarda kaç yıl kalacağı, kaç yıl eğitim alacaklarına bağlı olarak değişiyor. Yurtlar için sadece başvuru sürecinde başvuru yapılabiliyor. Ancak kaydı bulunan ve yurtlarda kalan mevcut öğrenciler için KYK yurt kayıt yenileme işlemleri bulunmuyor. Bu nedenle öğrenciler yurtlarda kalmaya devam edebilecek.

KYK Yurt Kayıt Yenileme Her Sene Tekrarlanıyor mu?

KYK yurt başvurusu her yıl uzatılmayacak. KYK yurt kayıt yenileme olmayacağı gibi ön lisans mezunları 2 yıl, lisans mezunları ise 4 yıl boyunca yurtlarda kalmaya devam ediyor. Okulun uzaması sonrasında ise yurtlarda kapasitenin olması halinde 1 yıl daha yurtlarda kalabileceği ifade edildi.