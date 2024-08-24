Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları için resmi açıklamayı yaptı. KYK yurtları için başvuru yapan öğrenciler, sonuçların açıklanmasını ve takiben yurtların açılma tarihinin açıklanmasını bekliyor. Peki KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte, 2024-2025 KYK yurtlarında son durum…

KYK Yurtları Ne Zaman Açılacak, Hangi Tarihte Konaklama Başlayacak?

KYK yurtları ne zaman açılacağı henüz açıklanmadı.19 Ağustos ile 23 Ağustos tarihleri arasında alınan başvurular ile başvuru süreci tamamlandı. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtları açılış tarihinin de duyurulması bekleniyor.

Türkiye genelinde binlerce öğrencinin yüksek pahalılık nedeniyle tercih ettiği KYK yurtları bu yıl daha fazla başvuru aldı. Bu nedenle daha fazla öğrenci başvuru yaptığı için inceleme süreci uzun sürebilir.