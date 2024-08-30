Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı yeni duyuru ile norm kadro fazlası öğretmen atamaları için soru işaretlerini giderdi. Yayınlanan yeni genelge ile öğretmenlerin belirlenmesi ve atama süreçlerine dair detaylar paylaşıldı.

Norm Kadro Fazlası Öğretmen Atamaları Nasıl Yapılacak?

norm kadro fazlası öğretmen atamaları için öncelikle öğretmenlerin norm kadro fazlası durumu kontrol edilecek. Bu işlemler sırasında hizmet puanı en düşük ve hizmet süresi en kısa olan öğretmenler atanacak. Sözleşmeli öğretmenler de bu kapsamda değerlendirilecek. Buna göre norm kadro fazlası öğretmen atamaları yapılacak.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin atamalarında öncelikle ilçe içindeki diğer okullardaki kontenjanlar değerlendirilecek. Eğer ilçe içi atama imkanı bulunmuyorsa en yakın ilçe için resen atama yapılacak. Atamalara rağmen boş kontenjanlar için ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmesi yapılacak.