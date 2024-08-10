Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı. Yapılan açıklamalara göre 9 Eylül 2024 itibariye yeni eğitim öğretim dönemi resmen başlamış olacak. 2 Eylül 2024 tarihinde ise 1. sınıflar için oryantasyon haftası düzenlenecek. 2024 öğretmen seminerleri Eylül ne zaman sorusu da yanıtını buldu.

2024-2025 Öğretmen Seminerleri Kaç Eylülde?

Yeni eğitim yılı öğretmen seminerleri 2 Eylül’de başlayacak. Öğretmenler oryantasyon haftası itibariyle okullarda olacak ve 1 hafta boyunca seminer dönemini gerçekleştirilecek. 2 Eylül ile 6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimler kapsamında öğretmenler yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanmış olacak.

Öğretmen Seminerleri Online mı, Yüz Yüze mi?

2024-2025 öğretmen seminerleri online olacak. 1. sınıf öğretmenleri dışındaki öğretmenler seminerlere online olarak evlerden katılacak. Önceki yıllarda yüz yüze olarak yapılan seminerler ve hazırlık süreci, tasarruf tedbirleri kapsamında bu yıl online olarak yapılacak. Online eğitimlerde EBA sistemi kullanılacak.