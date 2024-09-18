Kırtasiye yardımı olarak da bilinen eğitim ödeneğinde süreç tamamlandı. Kırtasiye yardımı ödeme tarihi resmi olarak açıklanmazken ödemelerin yapılacağı belirtilmişti. Eğitim öğretimde 3. haftaya girilmesine rağmen öğretmenlerin ödenekleri yatmadı. 2024 MEB son dakika duyuruları yakından takip edilirken eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor.

Bu Yıl Eğitim Ödeneği Neden Yatmadı?

Bu yıl eğitim ödeneğinin neden yatmadığı bilinmiyor. Dönem başında ödeneceği belirtilen ödeneklerde 18 Eylül itibariyle bir gelişme yaşanmadı. Öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılaması için verilen ödeneklerin ne zaman yatacağı konusunda da MEB’den bir açıklama gelmedi.

Eğitim Ödeneği Ne Zaman Yatacak?

Uyum haftası hariç tutulduğunda Türkiye’de okullar 9 Eylül 2024 tarihi itibariyle açıldı. Öğretmenlere kırtasiye yardım ödemelerinin 2 Eylül 2024 itibariyle yapılacağı duyurulmuştu. Bu duyuru sonrasında öğretmenler her gün hesaplarını kontrol etmeye başlamış olsa da 18 Eylül tarihine kadar henüz ödemeler hesaplara yatmadı. Geçtiğimiz yıl 15 Eylül gibi yapılan ödemelerde tarih bu yıl itibariyle gecikmiş durumda. Konuyla ilgili MEB’in duyuru yapması bekleniyor.

Öğretmen Kırtasiye Ücreti 2024-2025 Ne Kadar Ödenecek?

Toplu sözleşme kapsamında öğretmen kırtasiye ücreti 4.085 TL olarak ödenecek.