Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların bu yıl yüksek ücretlendirdiği kırtasiye ve eğitim kitapları Türkiye’de gündem oldu. Fahiş fiyat olarak değerlendirilen bu ücretlerde 45 bin TL’den başlarken 70 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu yüksek ücretlere karşı veliler tepki gösterirken konuyla ilgili devreye MEB girdi. Fiyatlara yönelik incelemelerin başlatıldığını duyuran MEB, gelen şikayetlerin de değerlendirileceğini duyurdu. MEB bu kapsamda 81 il valiliğine yönelik bilgilendirme ve talimat gönderdi.

Özel Okullara 5880 Sayılı Kanun Engeli Gelebilir

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında değerlendirilecek olan özel okulların, kar amacı güdemeyeceği belirtildi. İlgili madde ise şöyle; “Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.”

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada “Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır.” hükmü kapsamında işlem yapılacağı belirtilirken veliler, yeni dönem öncesinde alınacak önlemlere ve yapılacak açıklamalara gözlerini çevirmiş durumda. Özel okulların istediği ücretler, “Özel okullar, sunacakları eğitim-öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler.” maddesi kapsamında değerlendirilecek ve ihlal yapanlar hakkında karar alınacak.