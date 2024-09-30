Sağlıklı Beslenme Çantası adıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan çalışmadaki maliyetler gündeme geldi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından gündeme getirilen Sağlıklı Beslenme Çantası’nda bir öğrenci için 2 bin 662 TL’lik bir okul beslenmesinin önerildiği belirtildi.

Sadece Beslenme Maliyeti 2662 TL!

Öğrencilerin sadece okulda geçireceği süre için bir ailenin aylık 2 bin 662 TL’lik masraf yaptığını belirten Milletvekili Akay, “Rehberde öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için önerilen haftalık yemek programı var. Yaptığımız hesaplamaya göre, aileler bakanlığın önerisine uyarak evlatlarına sadece okuldaki beslenme saatleri için olan bu menüyü hazırlasa aylık 2 bin 662 lira, yıllık 23 bin 958 lira.” dedi.

3 çocuğu olan bir ailenin sadece öğün masrafının aylık 7 bin 986 TL’ye ulaşacağının altını çizen milletvekili, durumu uygun olmayan ailelerin çocuklarına verdiği 100 TL gibi bir kantin desteğine de tepki gösterdi. Milletvekili Akay, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini ve acı tabloya karşı hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

İşte tartışma konusu olan o çanta içeriği;