19 Ağustos tarihi itibariyle başlayan üniversite kayıtlarında son güne girildi. Yapılan resmi açıklamalarda 23 Ağustos tarihi itibariyle kayıtların sona ereceği, tercih yapmak isteyen adayların bugün içerisinde tercihlerini tamamlamaları gerektiği ifade edildi. Bu açıklamalar ile birlikte hareketlilik yaşanırken özellikle kararsız kalan öğrenciler bugün son kararlarını verecek. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise boş kalan kontenjanların belirlenmesiyle birlikte ek yerleştirme sürecine geçilecek.

Ek Yerleştirme Ne Zaman Başlayacak?

Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri 26 Ağustos tarihinde yapılacak. 26 Ağustos’ta mazeretli kayıt başvurularını yapabilecek adayların başvurulardaki son tarihi ise 2 Eylül olacak. 2 Eylül itibariyle hiçbir adayın başvuru yapmasına izin verilmeyecek ve kayıt işlemleri 2024 için sona ermiş olacak. Ek yerleştirme sürecinde ise adayların çok fazla bir imkanı bulunmuyor. Zira ön lisans programları tamamen dolarken, toplam kontenjanların yüzde 98,8’ine yerleştirme yapılmıştı. Sadece kayıt yapmayanlar nedeniyle açılacak boşluklar için ek tercih yapılacak.