YKS Sınav Takvimi Belli Oldu: TYT, AYT ve YDT Tarihleri Açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversiteye giriş yapmak isteyen adaylar için 2025 yılında da üç aşamalı olarak uygulanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının gerçekleştirileceği tarih ve saat bilgileri duyuruldu.

2025 YKS Sınavları Haziran Ayında Yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen YKS kapsamında adaylar, Haziran ayında gerçekleştirilecek oturumlarla sınav sürecine girecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda uygulanacak sınavın ayrıntılı takvimi şöyle:

TYT oturumu, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Sınav süresi 165 dakika olarak belirlendi. Bu oturumda adayların genel yetenek ve temel bilgi düzeyleri ölçülecek.

AYT oturumu, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak. Alanlarına göre soru gruplarını yanıtlayacak adaylara 180 dakika süre tanınacak.

YDT oturumu ise aynı gün, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15.45’te başlayacak. Bu oturum, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillerde düzenlenecek ve 120 dakika sürecek.

Sınav Giriş Belgeleri Sınavdan 10 Gün Önce Açıklanacak

2025 YKS oturumlarına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr üzerinden edinebilecek. Giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılacak. Adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri şifreleriyle belgelerine ulaşmaları gerekiyor.

Sınav günü, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinin de adayların yanında bulundurulması zorunlu olacak. Sınav salonlarına zamanında ulaşılması ve gerekli belgelerin eksiksiz şekilde temin edilmesi, adayların sınav sürecini sorunsuz geçirmesi açısından önem taşıyor.