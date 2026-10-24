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Organize suç örgütü lideri Necati Arabacı’ya 15 yıl 6 ay hapis

İzmir'de organize suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme 24.10.2026 - 17:45

İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilen karar duruşmasında, organize suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı’ya “suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek” suçundan 6 yıl, 2 ayrı mağdura karşı “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında kasten yaralama” suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DİĞER SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Arabacı’ya, 2 ayrı “kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma” suçundan da 2 yıl hapis cezası verilirken, diğer suçlardan ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı’nın 5 Ekim 2025 tarihinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği belirlenmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Arabacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanmıştı.

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Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen Arabacı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ardından tekrar tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arabacı hakkında “örgüt liderliği”, “nitelikli yağma”, “ağırlaşmış kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

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