Yeni Hal Yasası TBMM’ye taşınıyor! Neler değişecek?

Tarım ürünlerinin çiftçiden vatandaşa ulaşma sürecini yeniden düzenlemeyi hedefleyen yeni Hal Yasası’nın önümüzdeki dönemde TBMM’ye gelmesi bekleniyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Ahaber’in haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan taslağın detayları ortaya çıktı.

TBMM YOLUNDA

Bu kapsamda aracı sayısının azaltılması, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal ürün ticaretinde şeffaflığın geliştirilmesi amaçlanırken, taslağın gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla TBMM’ye sunulması bekleniyor.

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KOOPERATİF SAYISI 2 KATINA ÇIKACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclise sunulması beklenen taslakta tarımsal amaçlı kooperatiflerin yaygınlaştırılması öne çıkan başlıklardan biri oldu. Bu kapsamda ülke genelinde 8 bin 933 olan tarımsal amaçlı kooperatif sayısının kısa sürede 2 katına çıkarılması planlanırken, çiftçilerin bir araya gelerek ürünlerini doğrudan vatandaşa ulaştırması ve pazarlama süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması hedefleniyor.

YERLİ ÜRÜN SATIŞI İÇİN TEŞVİKLER GÜNDEMDE

Taslakta marketlerde yerli meyve ve sebze satışının artırılması amacıyla da bazı teşviklerin yer alması beklenirken, özellikle muz, sarımsak ve limon gibi bazı dönemlerde ithalatı artan gıda ürünlerinde yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda marketlerde yerli ürünlere ilişkin kota uygulaması ve vergisel teşviklerin oluşturulması planlanıyor.

TOPTANCI HALLERİ MODERNİZE EDİLECEK

Diğer taraftan toptancı hallerinin yenilenmesi, dijital takip sistemlerinin iyileştirilmesi ve ürün hareketlerinin daha etkin bir şekilde takip edilmesi planlanırken, veri aktarımı, stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerinin iyileştirilmesi de hedefleniyor.

BAKAN BOLAT’TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya yönelik yaptığı açıklamada üretici birliklerinin desteklenmesi, aracı sayısının düşürülmesi ve ticaretin kayıt altına alınmasının Meclise gelmesi beklenen taslağın temel hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Düzenlemeyle beraber tarımsal ticarette kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının engellenmesi planlanıyor.