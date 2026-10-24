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Zonguldak’taki maden faciasında 3 gözaltı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yer alan özel bir maden ocağındaki grizu patlaması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamaya yönelik gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

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Eklenme 24.10.2026 - 11:58
Güncellenme 24.10.2026 - 12:01

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağında yaşanan grizu patlamasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya yönelik sürdürülen soruşturma devam ederken, ruhsatlı maden sahasındaki ocakta metan gazı birikmesi nedeniyle yaşanan patlamanın ardından işletme müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınanların işletme müdürü M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. olduğu öğrenildi.

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