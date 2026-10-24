Zonguldak’taki maden faciasında 3 gözaltı

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağında yaşanan grizu patlamasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya yönelik sürdürülen soruşturma devam ederken, ruhsatlı maden sahasındaki ocakta metan gazı birikmesi nedeniyle yaşanan patlamanın ardından işletme müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınanların işletme müdürü M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. olduğu öğrenildi.

Haber Devam Ediyor

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.