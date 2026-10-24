Zonguldak’taki maden faciasında 3 gözaltı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağında yaşanan grizu patlamasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya yönelik sürdürülen soruşturma devam ederken, ruhsatlı maden sahasındaki ocakta metan gazı birikmesi nedeniyle yaşanan patlamanın ardından işletme müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınanların işletme müdürü M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.