Quick Sigorta halka arzında talep toplama başlıyor: İşlem kodu ve detaylar açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Quick Sigorta A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) onayı ile halka arz sürecine girdi ve toplam 48 milyon 312 bin 950 adet B grubu payı yatırımcılara sunacak.

, Sermaye Piyasası Kurulu ( ) onayı ile halka arz sürecine girdi ve toplam 48 milyon 312 bin 950 adet B grubu payı yatırımcılara sunacak. Halka arz fiyatı pay başına 76,60 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL olması bekleniyor; talep toplama işlemleri 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrasında Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "QUICK" işlem koduyla işlem görecek olan Quick Sigorta'nın halka açıklık oranının yaklaşık %10,03 olması öngörülüyor.

Quick Sigorta A.Ş.’nin halka arz süreci yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz takvimi açıklanırken, şirketin işlem kodu, katılım endeksi uygunluğu ve talep toplama detayları da netlik kazandı.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Quick Sigorta, halka arz kapsamında toplam 48 milyon 312 bin 950 adet B grubu payı yatırımcılarla buluşturacak. Halka arz fiyatı pay başına 76,60 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL olması bekleniyor.

Talep toplama işlemleri 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzda, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Şirketin mevcut sermayesi 433,3 milyon TL seviyesinde bulunurken, sermaye artırımı sonrasında bu rakamın 481,6 milyon TL’ye yükselmesi planlanıyor.

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Quick Sigorta paylarının, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “QUICK” işlem koduyla işlem görmesi öngörülüyor. Halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 10,03 olması bekleniyor.

Halka arza ilişkin yayımlanan bilgilerde, Quick Sigorta paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olmadığı belirtildi. Şirket ayrıca halka arz sonrasında 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlarken, mevcut ortaklar ve şirket tarafından bir yıl boyunca pay satmama taahhüdü verildi.