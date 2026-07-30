Masfen Enerji halka arz sonuçları: Ne zaman işlem görecek?

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Masfen Enerji’nin “MASFN” işlem koduyla halka arz sonuçları belli oldu.

MASFEN ENERJİ NE KADAR DAĞITIM YAPTI?

22-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında talep toplanan şirketin halka arzında 1 milyon 89 bin 645 adet yurt içi bireysel, 4 bin 205 adet yüksek başvurulu yatırımcı ve 48 adet yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 1 milyon 93 bin 898 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Halka arz doğrultusunda 55 milyon adet pay sermaye artırımı, 30 milyon adet pay ise ortak satışı vasıtasıyla yatırımcılara sunulurken, halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 882 milyon 800 bin lira oldu.

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Yatırımcılardan halka arza 422 milyon 947 bin 704 adet nominal pay talebi geldi. Söz konusu talep, halka arz edilen payların 4,98 katına karşılık geliyor.

MASFEN ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?

Masfen Enerji, halka arzda bireysel yatırımcılara 81 lot hisse verdi. Yüksek başvurulu yatırımcılar ise istedikleri tutarın yüzde 2,85’i kadar hisse sahibi oldu.

MASFEN ENERJİ BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI MI?

MASFN, 30 Temmuz’da (bugün) Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Masfen Enerji’nin yaptığı açıklamada, yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatına yaklaşık 1,48 kat, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı tahsisatına 35,04 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatına ise yaklaşık 2,91 kat talep geldi.