Takvim değişti: Bewen Enerji halka arz ne zaman yapılacak?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecini başlatan Bewen Enerji, planlanan talep toplama takviminde değişikliğe gitti. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, 29-31 Temmuz 2026 tarihleri için belirlenen halka arz sürecinin ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Halka arz neden ertelendi?

KAP’ta yayımlanan açıklamada, talep toplama dönemindeki piyasa koşullarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirme sonucunda mevcut şartlarda halka arzın hedeflenen faydayı sağlamayacağı öngörülürken, yatırımcıların süreçten olumsuz etkilenmemesi amacıyla takvimin ertelenmesine karar verildiği ifade edildi.

SPK onayı sonrasında talep toplama başlamıştı

Bewen Enerji’nin paylarının halka arzına ilişkin başvuru, SPK tarafından 23 Temmuz 2026 tarihinde onaylandı. Bu kapsamda yatırımcılardan 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde talep toplanması planlanıyordu. Ancak şirket, piyasa koşullarını yeniden değerlendirerek mevcut takvimde değişikliğe gitme kararı aldı.

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Şirket, halka arz sürecinin iptal edilmediğini, yalnızca ertelendiğini bildirdi. KAP açıklamasında, yeni talep toplama tarihlerinin belirlendikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilirken, güncellenen takvime ilişkin henüz bir tarih verilmedi.