Türkiye’de mevduat faizleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ediyor. Yüzde 50 bandının aşılmasıyla birlikte en yüksek faizi veren bankanın adı değişti. Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler için Ağustos 2024 itibariyle en cazip banka On oldu. On Plus hesabı ile yüzde 54 oranında faiz veren bankayı Alternatif Bank ve Fibabanka takip etti.

100.000 TL’nin 32 Günlük Getirisi Ne?

100.000 TL’si olan bir kişinin aylık kazanç Ağustos 2024 itibariyle 4.367 TL oldu. En düşük faizi veren bankada değerlendirilen 100.000 TL’nin aylık getirisi ise 3.234 TL olarak kaydedildi. Bu kapsamda Ağustos ayı itibariyle kazanç aralığı 4.367 TL ile 3.234 TL oldu.

En Yüksek Faizi Veren Banka

Ağustos 2024 itibariyle en yüksek faizi veren banka listesi şöyle;