Türkiye’deki altın fiyatlarında yeni hafta itibariye trend yükselişle başladı. Ons altın fiyatları 2432 dolar seviyelerinden işlem gördü. Dolar/TL’nin yeni haftada hangi yönde seyredeceği merak edilirken gram altın yükseliş ile daha üst fiyatlardan işlem görmeye başladı.

Gram Altın Bugün Kaç TL?

22 ayar gram altın alış fiyatı 2.393 TL, satış fiyatı ise 2.604 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın 4.390 TL, yeni çeyrek altın 4.443 TL’den alıcı buldu.