Türkiye’deki altın fiyatlarında yeni hafta itibariye trend yükselişle başladı. Ons altın fiyatları 2432 dolar seviyelerinden işlem gördü. Dolar/TL’nin yeni haftada hangi yönde seyredeceği merak edilirken gram altın yükseliş ile daha üst fiyatlardan işlem görmeye başladı.
Gram Altın Bugün Kaç TL?
22 ayar gram altın alış fiyatı 2.393 TL, satış fiyatı ise 2.604 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın 4.390 TL, yeni çeyrek altın 4.443 TL’den alıcı buldu.
|Altın
|Alış
|Satış
|%
|Saat
|Gram Altın
|2.625 TL
|2.625 TL
|% 0,28
|09:23
|Çeyrek Altın
|4.296 TL
|4.359 TL
|% 0,21
|09:19
|Yarım Altın
|8.618 TL
|8.710 TL
|% 0,20
|09:19
|Tam Altın
|17.210 TL
|17.366 TL
|% 0,19
|09:19
|Cumhuriyet Altını
|17.580 TL
|17.850 TL
|% 0,07
|13:01
|22 Ayar Bilezik
|2.412 TL
|2.547 TL
|% 0,23
|09:20
|Ons Altın
|2.436 TL
|2.436 TL
|% 0,20
|09:35
|Ata Altın
|17.498 TL
|17.932 TL
|% 0,00
|12:57
|Reşat Altın
|17.612 TL
|17.883 TL
|% 0,26
|13:01
|Has Altın
|2.626 TL
|2.626 TL
|% 0,31
|09:20
|Altın KG (Dolar)
|77.865
|77.878
|% 0,12
|09:19
|Altın KG (Euro)
|85.074
|85.088
|% 0,12
|09:19
|Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL)
|2.612.682 TL
|2.613.118 TL
|% 0,12
|09:19
|22 Ayar Altın (Gr.)
|2.436 TL
|2.573 TL
|% 0,23
|09:20
|18 Ayar Altın
|1.935 TL
|1.936 TL
|% 0,00
|12:57
|14 Ayar Altın
|1.425 TL
|1.862 TL
|% 0,18
|09:19
|Ziynet Altın
|16.968 TL
|17.295 TL
|% 0,53
|12:57
|Gremse Altın
|42.419 TL
|43.371 TL
|% 0,53
|12:57
|İki Buçuk Altın
|42.419 TL
|43.080 TL
|% 0,53
|12:57
|Beşli Altın
|85.899 TL
|87.539 TL
|% 0,53
|12:57
|Hamit Altın
|17.612 TL
|17.883 TL
|% 0,26
|13:01