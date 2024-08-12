Son dönemlerde Citroen AMİ ve benzeri modellerin ilgi görmesi, üreticilerin de dikkatini çekti. Küçük mobiliteye önem veren modellerden birisi de Fiat’tan geldi. Fiat Topolino olarak adlandırılan yeni model, üstelik şimdi Fiat Dolcevita modeliyle desteklenerek esnek bir seçim imkanı sunuyor. Fiat Topolino ve Fiat Dolvevita olarak iki farklı model ile bu alanda satışlarına başlayan Fiat, 16 yaş üzerindeki herkesin sürebileceği bu küçük araçlarıyla sektörde fark yaratmayı hedefliyor.

Fiat Topolino sonrasında Fiat Dolcevita Satışa Çıktı

Fiat Topolino modeliyle sektörde öncü markalardan birisi olan Fiat, bu modelinin hemen ardından küçük farklara sahip Fiat Dolcevita modelini piyasaya sundu. Yeni modelin en büyük farkı ise açılabilir cam tavana sahip olması. Cam tavanlı elektrikli araç, farklı ve minik tasarımı ile dikkat çekiyor. Markanın Topolino ismi yeni değil. 1936 yılında tanıtılan Fiat Topolino modelinin günümüz araç teknolojileriyle yeniden yorumlanarak piyasaya sunulduğu yeni araç serisi, özellikle şehir içi ulaşımda kolaylığı hedefliyor.

Fiat Topolino Özellikleri Neler?

Ön ve arka LED farlar

Gümüş detaylar

Vintage tasarımlı aynalar

Özel jant kapakları

Siyah paspas

Telefon tutucu

Fan

Badge

JBL Go hoparlör

Güneşlik

Elektrikli motor

2,53 metre uzunluk

Saatte 45 km/sa maksimum hız

5,4 kWh batarya (4 saatte tam dolum)

75 kilometre menzil

B1 ehliyetiyle kullanma imkanı

Fiat Topolino Kaç Para?

Fiat Topolino 479.900 TL satış fiyatı ile online satışta.