Borsa İstanbul’da gün içerisinde hareketlilik oldukça yüksekti. Gün sonunda yüzde 2,18 oranında düşüş yaşayan BIST 100 endeksi yatırımcısı için zararlı bir günün yaşanmasına neden oldu. 20 Kasım’a 9.272,75 puan ile giriş yapan ve gün içerisinde 9.307,69’a kadar çıkış yapan BIST 100 endeksi, günü 9.031,82 puanla kapattı. Bu düşüş sonrasında 20 Kasım borsadaki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki, borsa çöktü mü? 20 Kasım’da borsa neden düştü son dakika gelişmeleri neler?

Borsa Neden Düştü?

Dünkü düşüş, bugün de devam etti. Bugün Borsa İstanbul neden düşüyor? sorularını akıllara getiren Borsa’da küresel gelişmeler etkili oldu. En önemli gelişmelerden birisi Rusya ile Ukrayna arasında yaşandı. İngiliz füzeleri ile Rusya’ya saldıran Ukrayna, Rusya’nın Kurchatov kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırının etkisi borsada hemen görüldü ve düşüş yaşanmaya başladı.

ABD ekonomisine dair artan belirsizlikler de borsadaki düşüşün ana etkenlerinden birisi oldu. Donald Trump’ın başkan olmasından sonra nasıl bir politika izleyeceği hala netlik kazanmadı. Bu belirsiz durum da borsanın düşmesinde etkili oldu.

Tüm bu gelişmeler 20 Kasım Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşün ana nedenleri arasında.