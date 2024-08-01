Türkiye’de Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık için hasat dönemi başlıyor. Önümüzdeki hafta itibariyle toplanmaya başlanacak fındıklar için iki kritik konunun netlik kazanması bekleniyor. Öyle ki hasat süresinin çok az kalmasına rağmen 2024 fındık fiyatı hala açıklanmış değil. 2024 fındık alım fiyatı açıklanması, üreticiler için planlama yapılmasını kolaylaştıracak. Peki 2024 fındık fiyatı ne zaman açıklanacak?

2024 Fındık Fiyatı Açıklama Tarihi

2024 fındık fiyatı açıklama tarihi 3 Ağustos olarak belirtildi. 3 Ağustos itibariyle açıklanacak fındık fiyatları yeni sezonun nasıl geçeceğini de gösterecek. Zira geçtiğimiz günlerde fındık yevmiye fiyatları açıklanmasıyla birlikte işçiler sert tepki göstermişti. Benzer bir hamle üreticilerden de gelebilir. Zira artan enflasyon ve arka arkaya gelen zamlar her alanda fiyatların artmasına neden olmuştu.

Fındık Yevmiyesi 2024 Tarifesi Açıklandı

Fındık Yevmiyesi 2024 tarifesi açıklandı. Bu açıklama sonrasında işçiler sert tepki gösterdi. Beklentilerin iki kat olduğu belirtilirken bu fiyatlar ile zorlu fındık toplama işinde kimsenin çalışmayacağına dikkat çekildi. Bu durum üreticilerin de işini zorlaştırdı. Ancak fındık alım fiyatları açıklanmadığı için üretici de şu an için işçilik payını hesaplayamıyor. Fındık alım fiyatları açıklandıktan sonra fındık yevmiyesi için artışa gidilebilir.

Fındık Fiyatları Serbest Piyasa

Serbest piyasada şu anda fındık fiyatları şu şekilde;