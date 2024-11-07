Üniversite öğrencilerin sağlanan burs ve kredi destekleri içim 2025 rakamları merak ediliyor. 2 bin TL olarak verilen ödemenin 2025 yılında kaç para olacağı merak ediliyor. Enflasyona bağlı olarak artış kaydeden burs ve krediler için gündeme gelen yeni iddialar öğrencileri heyecanlandırdı. Peki, 2025 KYK bursu ne kadar olacak? Kaç paraya yükselecek? İşte detaylar.

KYK Kredisi ve Bursu Kaç Para Olacak?

2025 yılında artacak KYK bursu ve kredisi için beklentiler yüzde 30 oranında zam yapılması yönünde. 2025 bütçesinde yer alan rakamlarda yüzde 30’luk bir oran ön plana çıkarken bu artış sonrasında 2 bin 500 ile 2 bin 600 arasında bir rakamın duyurulması bekleniyor. Ancak yeni gündeme gelen haberlerde ise krediler için daha yüksek bir rakam ön plana çıkarıldı.

Konuyla ilgili ilk görüşmeler Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki yapıldı. Görüşmelerde muhalefet cephesinden yapılan tekliflerde rakamın 5 bin liraya çıkarılması istendi. Ancak bu konuda öneri reddedilirken yeni bir rakam üzerinde uzlaşı sağlanacağı açıklandı. 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişecek rakamlarda yeni tutarın açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilk açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan gelirken Bakan yeni rakamın belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.