2024 yılında emekli olacakların 2025 yılındaki emeklilik durumuna göre yüzde 35 daha fazla maaş alacak olması gündem olmuştu. Emekliliği gelenler 2024 içinde emekli olma yoluna gitse de 2025 yılında emekli olacaklar için büyük bir kayıp yaşanacak. Bu duruma yönelik artan tepkilerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Şu an için somut adım atılmamış olsa da yüzde 35 oranındaki düşük maaş durumunun ortadan kalkması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışmalara Başladı

Yapılan açıklamalara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncelikle kaç kişinin emekli olabileceğini hesaplayacak. Etki analizini yapacak bakanlık, maliyetleri hesapladıktan sonra buna göre bir düzenlemeye gidecek. Devletin herhangi bir düzenleme yapmaması halinde ise yüzde 35 oranında maaş kaybı yaşanacak.

Bakan Işıkhan’dan Açıklama

Konuyla ilgili detaylı bilgilendirme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamasında “Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz” diyerek bilgileri doğruladı. Mevcut emeklilik sisteminde yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde emekliye ayrılan kişiler daha fazla emekli maaşı alabiliyor. 2025 yılında 2024 yılına göre daha düşük enflasyon olacağından dolayı alınacak emekli maaşı da düşecek. 2024 yılında güncellenme katsayısı 66,12 olurken 2025 yılında bu oranın 41,19 veya 42,25 olması öngörülüyor.