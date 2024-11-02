Asgari ücret zammının ne kadar olacağı bilinmiyor. Ancak 2025 Ocak itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret, pek çok ücretin ve desteğin de artmasını sağlayacak. Bu konuda en çok merak edilen ise işsizlik maaşı. İşinden ayrılan ve haklı nedenleri olan kişiler, işsizlik maaşı alabiliyor. 2025 itibariyle işsizlik maaşı alacak kişiler, yeni zamlı ödemeler alacak. Peki, 2025 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili ilk detaylar.

2025 İşsizlik Maaşı Ne Kadar Olacak?

Asgari ücret için tahminlerde farklı oranlar gündemde. Yüzde 20 ile 40 arasında değişen bu oranlarda asgari ücret zammı duyurulacak. İşsizlik maaşı dışında genel sağlık sigortası primi, kıdem tazminatı, staj ücreti gibi ödemelerde de asgari ücrete bağlı artış yaşanacak SGK uzmanları tarafından yapılan hesaplamalar sonucunda işsizlik maaşının ne kadar olacağına dair ilk işaretlere yer verildi.

SGK uzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamalarda günlük ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı olarak belirlendiği açıklandı. Son 4 aylık prime esas kazançlara göre hesaplanan işsizlik maaşı, işten ayrılan kişilere belirli bir süre boyunca ödeniyor. Böylece işi olmayan kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

SGK uzmanı Karakaş tarafından yapılan değerlendirmede konuyla ilgili “Yasa gereği işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsizin ödeneğe esas kazançları ne kadar yüksek olursa olsun en yüksek ödenek olan 15 bin 880,54 TL tutarında ödenek verilmektedir. Hâlen uygulanmakta olan bu ödenek taban ve tavanı yılbaşından itibaren asgari ücrete yapılacak güncelleme oranında değişecektir” denildi. Buna göre 2025 asgari ücreti tahmini şöyle;