Türkiye’de okulların açılmasına az bir süre kırtasiye ürünleri satışına başlayan ilk marketlerden birisi Şok oldu. Şok 2024 kırtasiye ürünleri sonrasında yeni açıklama Bim’den geldi. Bim 23 Ağustos itibariyle kırtasiye ürünlerini satışa sunacağını açıkladı. Bim 2024 kırtasiye ürünleri merak edilse de şirketin 23 Ağustos Bim kataloğu yayınlamaması dikkatlerden kaçmadı. Bim’de bu hafta indirim yok mu? Bu hafta Cuma günü Bim’de neler satılacak? 23 Ağustos Bim kataloğu neden yayınlanmadı? İşte merak edilenler…

BİM, 23 Ağustos Aktüel Ürün Kataloğunu Neden Yayınlanmadı?

Salı ve Cuma günleri özel aktüel ürünleriyle satış yapan Bim’de aktüel kataloglar günler öncesinden yayınlanıyor. Ancak Bim 23 Ağustos aktüel kataloğu hala yayınlanmadı. Resmi sitelerde ve sosyal medya hesaplarında aktüel ürün kataloglarını paylaşmayan Bim, bu hafta satış yok mu sorusunu beraberinde getirdi. Bim’de bu hafta sonu kırtasiye ürünlerinin satılacağı belirtildi. Ancak katalog yayınlanmadı. Sosyal medyada ise diğer marketlerin kırtasiye ürünü satması nedeniyle hızlı bir şekilde satış kararı aldığı ve bu nedenle kırtasiye ürünleri için katalog sürecini es geçtiği ifade edildi. Ancak bu iddiaların doğru olup olmadığı bilinmiyor.

23 Ağustos BİM’de Hangi Ürünler Satılacak?

Bim 23 Ağustos’ta hangi ürünlerin satılacağını “23 Ağustos’tan itibaren okul sezonu ürünleri Bim’de” diyerek duyurdu. Ancak hangi ürünlerin kaç paradan satılacağı Bim tarafından duyurulmadı. 23 Ağustos BİM Kataloğu yayınlandığında resmi olarak bilgileri paylaşacağız.