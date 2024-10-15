AK Parti tarafından hazırlanan yeni düzenlemede 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti olan vatandaşlardan 750 TL’lik savunma sanayi kesintisi yapılması planlanıyordu. Konunun gündeme gelmesi sonrasında tepkiler yükseldi. Pek çok uzman ismin tepki gösterdiği düzenlemelere vatandaşlardan da destek gelmedi. Durum böyle olunca AK Parti düzenlemeyi yeniden gözden geçirme kararı aldı. Yapılacak yeni çalışma ile düzenlemenin kabul edilebilmesi adına değişikliğe gidilecek.

Kredi Kartı Kesintilerine Kulis Bilgisi

Kredi kartlarından alınması planlanan düzenleme ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak kulislerden gelen bilgilerde AK Parti’nin yüksek tepkiler nedeniyle düzenlemede değişiklik yapmak istediği öne sürüldü. Vatandaşların tepki gösterdiği düzenleme sonrasında pek çok kişi 100 bin TL’lik kredi kartı limitlerini 99 bin TL’ye çekmeye başlamıştı. Ayrıca ENPara gibi pek çok banka da 750 TL’lik kesintinin önlenmesi adına müşterilerine aylık 750 TL’lik pay verileceğini duyurmuştu. Tüm bu gelişmeler sonrasında AK Parti’den geri adım hamlesinin geldiği konuşulmaya başlandı. 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme için ilk detaylar Türkiye Gazetesi’nde yer aldı.

Türkiye Gazetesi’nden Yeni İddia

Türkiye Gazetesi’nde bugün yer alan haber, AK Parti kaynaklarına dayandırıldı. “Şu anda Türkiye’de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Yılda bir kere alınacak bu katılım payı, ayda 60 liraya denk geliyor. Savunma sanayimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir” denilen haber için 100 bin liralık limitin daha da arttırılması konuşuluyor.