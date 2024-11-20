Faizsiz kredi veren bankalar arasında en yüksek teklifi veren bankalardan birisi Akbank oldu. Akbank yaptığı duyuru ile Kasım ayı kampanyasını açıkladı. 45 bin TL’ye yükseltilen faizsiz nakit çözümünde kredi ve nakit avans olarak farklı seçenekler mevcut. Akbank faizsiz kredi almak isteyenler için dikkat edilmesi gereken tek kriter ise yeni müşteri olmak.

Yeni Müşteri Olanlara Akbank faizsiz kredi

Akbank faizsiz kredi olarak yeni müşteriler için özel seçenekler sunuluyor. Buna göre müşteri olanlar başvuru yaparak aşağıdaki limitler kadar nakit çözümü elde edebiliyor.

6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans

Yeni müşteri olan kişiler, müşteri işlemleri tamamlandıktan sonra bu iki fırsattan da yararlanabiliyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden Akbank müşterisi olunabiliyor.

Akbank Mobil Müşterisi Nasıl Olunur?

Akbank mobil müşterisi olmak isteyenlerin uygulama marketlerden Akbank uygulamasını indirmesi ve kurması yeterli. Ardından uygulamada yer alan Akbanklı olmak istiyorum bağlantısı üzerinden yapılacak görüşmeler iler müşteri olma adımları tamamlanabilir. Müşteri olma işlemleri tamamlandıktan sonra ise faizsiz nakit çözümleri için başvuru yapılabilir.

Akbank Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

20 bin TL ihtiyaç kredisi için müşteri olduktan sonra kredi başvurusunun yapılması yeterli olacaktır. Faizsiz kredide maksimum 20 bin TL limit belirlendiği için bu limitin üzerine çıkılmaması gerekir. Akbank faizsiz kredi şartlarına göre müşteri olan kişilerin 15 gün içerisinde başvurusunu yapması gerekiyor.

Nakit avans kullanmak isteyenlerin ise ilk olarak Akbank kredi kartı başvurusu yapması gerekmektedir. Kredi kartı başvurusu yapıldıktan sonra ise kredi kartı tanımlanır tanımlanmaz kart üzerinden nakit avans alınabilir. Nakit avans seçiminde 25 bin TL limit ile 3 ay taksitle faiz ödemeden nakit alınabilir.

Akbank faizsiz kredi kampanyasında dikkat edilmesi gerekenler şöyle;