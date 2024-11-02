Türkiye’de güvenli liman olarak görülen altın, yatırımda en çok tercih edilen araç. Bu nedenle altın fiyatları yakından takip edilirken altına yönelik yatırım önerileri de büyük ilgi görüyor. Konuyla ilgili Finans Analisti İsman Memiş tarafından yeni bir değerlendirme yapıldı. Son dönemlerde bankaların sunduğu altın hizmetlerinin yaygınlaşması, altın yatırımı yapan kişilerde de ikilem yarattı. Altının nerede saklanması gerektiğiyle ilgili değerlendirme yapan İsman Memiş ise merak edilen sorunun yanıtını verdi.

Altın Bankada mı Yastık Altında mı Saklanmalı?

İsman Memiş yaptığı açıklamasında güvenliğe dikkat çekti. Altının bankalarda saklanmasının çok daha güvende olduğunu söyleyen Memiş, evlerde hırsızlık gibi durumlarda tüm birikimlerin kaybedileceğine vurgu yaptı.

“Kapalıçarşı piyasasındaki alım satım makas aralığı 10 lira – 15 lira ama bankalara baktığınız zaman 100 liraya kadar bu makas aralığının çıktığını gözlemliyoruz. Vatandaşın genel tercihi fiziki altın tarafında. Vatandaş al sat makas aralığından kaçıyor ancak evlerde de altınlar pek güvende değil. Hırsızlardan korkan yatırımcılar bankalara yöneliyor. Bu alan daha güvenli.” diyerek bankalara yönlendirme yapan İsman Memiş, güvenli bir şekilde yatırımın yapılabileceğini söyledi.

Türkiye’de altın yatırımlarında gram altın ve çeyrek altının ön planda olduğunu da aktaran uzman isim, altın yatırımının hangi altına olduğunun çok büyük önemi olmadığını önemli olanın düzenli yatırım ve saklama konusunda doğru tercihlerin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.