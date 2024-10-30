Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 30 Ekim altın fiyatları için arka arkaya gelen yeşil grafikler, altının rekor tazelemesini sağladı. ABD başkanlık seçimlerindeki hareketlilik nedeniyle olumlu etkiler gören altın, güvenli liman olarak şu anda en büyük yatırım araçlarından birisi konumunda. Yüksek fiyatlar nedeniyle altında alım için uygun zaman olmadığı belirtiliyor.

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Altın fiyatlarının yükselmesindeki en önemli etkenlerden birisi ABD Başkanlık seçimleri. Belirsizlik ortamı olması nedeniyle güvenli liman altın değer kazanmaya devam ediyor. İsrail’in yaptığı saldırılar nedeniyle ortaya çıkan jeopolitik riskler de altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

30 Ekim Altın Fiyatları

30 Ekim altın fiyatlarında gram altın rekor kırdı. 3065 lira olan gram altın böylece en yüksek seviyeye ulaştı. Çeyrek altın 5 bin 220 lira, yarım altın 10 bin 430 lira ve tam altın 20 bin 785 liradan işlem görüyor.