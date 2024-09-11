ABD Merkez Bankası bugün tüketici enflasyonunu açıklayacak. Saat 15.30 itibariyle yapılacak bu açıklama ile birlikte ABD’deki durum netlik kazanacak. Altından dolara kadar tüm emtialarda da bu kararın yansımaları görülecek. Uzmanlara göre altın için yıl sonuna kadar en kritik gün bugün yaşanacak.

ABD Tüketici Enflasyonu Bugün Açıklanıyor

ABD’de geçtiğimiz Cuma günü tarım dışı istihdam verisi açıklanmıştı. Beklentilerin altında kalan ve zayıf bulunan bu veriler, ekonomide düşüşe neden olmuştu. Bu nedenle bugün açıklanacak veriler çok daha önem kazandı. tüketici enflasyonu için açıklama yapacak ABD kanadında 18 Eylül’deki faiz kararı öncesinde kritik bir duyuru yapılacak. 15.30 itibariyle TÜFE verisinin açıklanacağı ABD’de beklentiler yüzde 2,6’ya düşüş, çekirdekte ise yüzde 3,2. Faiz konusunda ise yüzde 50 oranında bir ihtimale yer veriliyor. Bu da tüketici enflasyonuna bağlı olarak değişecek

Uzmanların bu konuda yaptığı açıklamalarda ise “Açıklanacak enflasyon verisinde fiyat artış hızında yavaşlamanın devam etmesi halinde Fed’in faiz indirim döngüsünde eli rahatlayabilir. Bu durumda ‘’istihdam odaklı’’ yaklaşım ön plana gelirken bir süre enflasyon endişeleri arka planda kalabilir” demesi, durumu özetliyor.

Şu anda gram altın 2.763 TL, çeyrek altın 4.652 TL ve Cumhuriyet altını da 19.256 TL seviyelerinden işlem görüyor.