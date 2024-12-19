1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler başladı. 16 Aralık tarihli yapılan ilk görüşmeyle birlikte süreç resmi olarak başlatılırken iki toplantıdan da bir sonuç alınamadı. Sonuç alınamamasının ardından gözler kritik 3. toplantıya çevrildi. Bugün yapılacak toplantı ile birlikte asgari ücret için önemli bir gelişmenin yaşanması bekleniyor. Bu kapsam dahilinde özellikle milyonlarca kişi asgari ücret bugün belli olur mu, asgari ücret bugün açıklanır mı gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte asgari ücretle ilgili son gelişmeler.

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

İlk iki toplantıdan sonuç alınamamasının ardından 3. toplantı için tarih belli oldu. Taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek. Yapılacak görüşmeler sonucunda asgari ücret için özellikle miktarın belirlenmesi ve miktar üzerinden pazarlık yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantı öncesinde bakan tarafından yapılan açıklamalarda süreci neticelendirmeyi düşünüyoruz denildi. Bu açıklamalar milyonlarca asgari ücreti için umut veren bir gelişme olarak kaydedildi.

Asgari Ücret Bugün Açıklanır mı?

Asgari ücret bugün açıklanabilir. Son günlerde kulislerden gelen bilgiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürece dahil olacağı yönünde. Alınacak ortak karara ek bir zam yapma ihtimali bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böyle bir ihtimal olması dahilinde asgari ücretin bizzat kendisi açıklayacak.

Kamera karşısına geçerek açıklama yapması beklenen Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret için yapılan görüşmelerdeki detayları aktardıktan sonra 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücreti duyuracak. İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları: