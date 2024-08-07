Türkiye’de artan enflasyon ve alım gücü düşen asgari ücrete karşılık asgari ücrete zam gelecek mi soruları da gündemde daha fazla yer almaya başladı. Asgari ücretin alım gücünde 3.000 TL değerinde düşüş yaşanırken, bu alım gücünün telafi edilmesi bekleniyor. Milyonlarca çalışanın gözlerini yönelttiği hükümetten ise bugüne kadar olumlu bir açıklama gelmedi. Ancak düşüşün sürdüğü enflasyon kapsamında asgari ücretlilerin rahatlatılması adına asgari ücrete zam yapılması bekleniyor. Bakan Işıkhan ise zam için aralık ayı dedi. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zammı son dakika gelişmeleri neler?

Asgari Ücrete Zam Gelecek mi?

asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Hükümet cephesinden sürekli olumsuz açıklamalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı son açıklamada “Göstergeler olumlu ilerliyor” demişti. Bu açıklamalar sonrasında gözler hükümetten gelecek yeni açıklamaya çevrilmişti. Ancak beklentiler artıyor olmasına karşın şu ana kadar önemli bir açıklama ve gelişme yaşanmadı. Bakan Işıkhan’ın son açıklamasında şöyle denilmişti;

Temmuz’da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Asgari Ücrette Ara Zam Beklentileri Artıyor

Tüm bu gelişmelere rağmen sosyal medyadan sokak röportajlarına kadar her alanda asgari ücret zammı için çağrılar yapılıyor. Asgari ücrete yapılan son zam sonrasında 17.002 TL olarak duyurusu yapılan maaşlarda 3000 TL’lik erimenin nasıl telafi edileceği ise bilinmiyor. SGK ve ekonomi uzmanları ise yaptıkları açıklamalarda 3000 TL ara zam yapılması gerektiğini belirtiyor. 3.000 TL’lik zam ile 20.000 TL seviyesine çıkacak asgari ücretin, Ocak 2025 zammı sonrasında asgari ücretlileri rahatlatabileceği savunuluyor. Ancak hükümetin şu ana kadar zam hakkında herhangi bir çalışması bulunmuyor.