Asgari ücret için zam pazarlıkları başladı. İlk toplantıda işçi ve işveren taraflarının katılımıyla görüşmelere start verilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sürecin adil bir şekilde ilerleyeceğini vurgulayarak, “İşçi ve işverenin lehine maksimum faydayı sağlayacak bir ücret belirlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Asgari Ücret Zam Görüşmeleri Başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 16.00’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Bakan Işıkhan, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, “Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorun yok. Bu süreçte ekonomik göstergeler detaylı şekilde ele alınacak ve adil bir karar verilecek” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, “Rakam konuşmak için henüz erken. Hem işçi hem işverenin memnuniyetini sağlayacak bir ücret belirlemek için çalışıyoruz” dedi.

İşte Asgari Ücrette 2. Toplantı Tarihi

Toplantıda Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, henüz net bir rakam üzerinde konuşulmadığını belirtti. Komisyonun ikinci toplantısının 16 Aralık’ta yapılacağı açıklandı. Sürecin, işçi ve işveren temsilcileri ile hükümetin ortak çalışmaları sonucunda tamamlanması bekleniyor.