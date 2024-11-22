2025 yılı asgari ücret artışları için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan, Ocak ayında uygulanacak yeni zam oranını merakla beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklaması gündemi değiştirdi. Önceki dönemlerde yüzde 30 seviyelerinde öngörülen zam oranları, bu açıklama sonrası yüzde 45’e kadar yükselen tahminlerle yeniden şekillendi.

“Yüzde 45 Hayal Olmayabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında ekonomistlerin ve uzmanların zam tahminleri hızla yükseldi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak belirlenmişken, uzmanlar refah payı ile birlikte bu oranın yüzde 45’e ulaşabileceğini belirtiyor. Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, “Vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir düzenleme bekleniyor. Bu yıl enflasyonun etkisi büyük, ancak zam oranı en az bu seviyede olacak” dedi.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44, Orta Vadeli Program’daki hedef ise yüzde 41,5. Bu tahminlere dayanarak asgari ücret zammının yüzde 40-45 aralığında şekillenmesi bekleniyor. Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, geçmiş dönemlerde asgari ücretin enflasyonun üzerinde artırıldığına dikkat çekerek, “Bu yıl da benzer bir politika izlenecek” ifadelerini kullandı.

Yüzdelik Zamlarla Tahmini Maaşlar

Yüzde 30 zam : 22.102 TL

: 22.102 TL Yüzde 35 zam : 22.953 TL

: 22.953 TL Yüzde 45 zam: 24.500 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklaması, çalışanlar için umut verici bir mesaj oldu. Zam oranlarının kesinleşmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları yakından takip ediliyor.