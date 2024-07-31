Türkiye’de en çok ilgi gören hisselerden birisi olan Astor Enerji (ASTOR) temettü ödeyeceğini duyurmuştu. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildiri ile temettü ödeyeceğini ve hisse başına ne kadar ödeme yapacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında ASTOR hisse sahipleri Astor temettü 2024 ödemesini beklemeye başladı.

Astor Temettü 2024 Ödemesi Bugün!

7 Mayıs’ta alınan karar 30 Mayıs Genel Kurul’da onaylanmıştı. 31 Temmuz 2024 tarihinde hisse başına brüt 1,3204826 TL ve net 1,1884343 TL nakit temettü dağıtacak olan şirketin bu dağıtımı ile hisse sahiplerine hisseler üzerinden kazanç getirmiş olacak. Bugün yapılacak ödemelerle ilgili özellikle yeni yatırımcıların soru işaretleri bulunuyor.

Astor Temettü 2024 Ödemesi Ne Zaman Hesaba Geçer?

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler tarafından yapılan temettü ödemelerinde belirli bir takvim takip ediliyor. Bu nedenle 31 Temmuz 2024’te yapılacak ödemeler doğrudan hesaplara yansıtılmayacak. Ödemelerin nakit bakiye olarak hesaplara geçmesi için 2 iş günü beklenmesi gerekiyor. Bu nedenle temettülerden gelen ödemelerin kullanıcı hesaplarına nakit bakiye işlenmesi için 2 gün beklenmesi yeterli oluyor.