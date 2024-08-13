Bankaların ATM’lerinden nakit çekim limitleri için 2024 itibariyle yeni güncellemeye gidildi. Daha önceden 10 bin TL olan günlük para çekme limiti, yeni dönem itibariyle 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu limit artışı sonrasında bazı bankalar limitlerini bu seviyelere yükseltti. Ancak tüm bankalar böyle bir değişikliği uygulamadı.

ATM Günlük Para Çekme Limiti Ne Kadar?

Nakit ve QR kod ile para çekme limitlerini belirleyen bankaların 2024 Temmuz itibariyle yeni limitleri şöyle;

Banka Adı Para Çekme Limiti (Nakit) Para Çekme Limiti (QR) Toplam Akbank 5.000 TL 5.000 TL 10.000 TL Aktif Bank 10.000 TL 10.000 TL Alternatif Bank 10.000 TL 10.000 TL Anadolu Bank 10.000 TL 10.000 TL Burgan Bank 10.000 TL 10.000 TL Deniz Bank 5.000 TL 7.500 TL 12.500 TL Enpara 10.000 TL 10.000 TL Fibabanka 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL Garanti BBVA 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL Halkbank 7.500 TL 7.500 TL 15.000 TL HSBC 8.500 TL 8.500 TL ING 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL KuveytTürk 20.000 TL 10.000 TL 30.000 TL OdeaBank 10.000 TL 10.000 TL QNB Finansbank 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL TEB 10.000 TL 5.000 TL 15.000 TL Türkiye İş Bankası 10.000 TL 5.000 TL 15.000 TL VakıfBank 20.000 TL 5.000 TL 25.000 TL YapıKredi 10.000 TL 5.000 TL 15.000 TL Ziraat Bankası 7.500 TL 7.500 TL 15.000 TL Ziraat Katılım 10.000 TL 10.000 TL

ATM Para Yatırma Limitleri 2024

ATM para çekme limitleri kadar para yatırma limitleri de önemli. ATM para yatırma limitleri 2024 itibariyle değişti.