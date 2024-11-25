Avrupa borsalarında bugün pozitif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 509,9 puan seviyesine ulaştı. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 19.405 puanda işlem görürken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 8.290 puan seviyesinde bulunuyor.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.291 puanda, İtalya’da MIB 30 endeksi yatay bir seyirle 33.487 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,4 artışla 11.697 puanda işlem görüyor.

Küresel Piyasaların Odağı Gerilimler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler etkili olmaya devam ediyor. Bu hafta, ABD’den gelecek büyüme verileri ile Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Avrupa’da ise borsalar, Orta Doğu’daki ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanabileceği beklentileriyle pozitif bir seyir izliyor.

ECB Faiz İndirimi Yapacak mı?

Avro Bölgesi’nde açıklanan PMI verileri, ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri verirken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine yönelik beklentiler güçleniyor. ECB Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB’nin Fed’den bağımsız bir şekilde faiz oranlarını düşürebileceğini belirtti. Villeroy, fiyat artışlarının ücretlerden daha yavaş olduğuna işaret ederek bu durumun faiz indirimlerine imkan tanıdığını kaydetti.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel ise beklenenden düşük gelen PMI verilerinin Almanya ekonomisinin karşılaştığı zorlukları doğruladığını ifade etti. Nagel, ECB’nin 12 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantı öncesinde açıklanacak ekonomik verilerin kritik önemde olduğunu vurguladı. Bu gelişmeler doğrultusunda, ECB’nin aralık ayında 50 baz puan faiz indirimi yapabileceği fiyatlamalara dahil edildi.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Piyasalarda bugün, ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ile Almanya’da Ifo iş dünyası endeksi verileri takip edilecek. Bu verilerin, yatırımcıların ekonomik görünüm hakkındaki beklentilerini şekillendirmesi bekleniyor.