Türkiye’de milyonlarca kişinin kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemez duruma gelmesi sonrasında hükümet harekete geçti. Borçların uzun vadede yapılandırması için yeni bir düzenleme hazırlanırken düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre ödenmeyen borçlar için yüzde 3.11 oranından 60 ay vadeye kadar borçlanma yapılabilecek. Özel bankaların özel borç yapılandırma paketlerini duyurması beklenirken açıklamalar da bir bir gelmeye başladı. Vatandaşlar ise yapılandırma detaylarını merak ediyor. 100 bin TL ya da 50 bin TL’lik borcu olanlar yapılandırma halinde ne kadar geri ödeyecek? Aylık taksit ne olacak? İşte merak edilenler.

Kredi ve Kredi Kartı Borçları 60 Taksit Yapılacak

İlk olarak kamu bankaları tarafından açıklanan yapılandırma duyurusuna göre borçlar için maksimum taksit 60 ay olacak. 60 aya kadar taksitlendirme yapabilecek müşteriler, borçlarını daha uzun vadede ödeyebilecek. Resmi açıklamaya göre son başvuru tarihi 27 Eylül 2025 olacak. Bu tarihe kadar müşterilerin bankalardaki yapılandırma işlemlerini tamamlaması gerekecek. Şu anda yapılandırmada uygulanacak faiz oranı ise yüzde 3,11 olacak.

Yapılandırma kapsamında 100 bin TL’lik borç için 60 ay yapılandırılma halinde aylık 3 bin 698 TL borç ödemesi çıkıyor. Geri ödeme ise 221 bin TL oluyor. 50 bin TL’lik borcun aynı şekilde yapılandırılması halinde ise aylık taksit 2 bin 22 TL, toplam geri ödeme 133 bin TL oluyor.