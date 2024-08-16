Bankalar daha fazla emekli müşterisi kazanabilmek adına promosyon tekliflerini arttırmaya devam ediyor. Yüksek mevduat oranları ile parayı değerlendirecek olan bankalar, emeklilerin kendisini seçmesi için promosyonun yanı sıra pek çok kredi kartı gibi bankacılık ürünlerinde de çeşitli indirimler ve avantajlar sağlanıyor.

Ağustos 2024 En Yüksek Banka Promosyonu

Ağustos ayı itibariyle en yüksek banka promosyonu 18.000 TL seviyesinde. Kredi kartı, fatura ödeme talimatı gibi ek kampanyalar sayesinde ise bu tutarın üzerine çıkabilmek de mümkün. Özel bankalardan kamu bankalarına kadar her bankanın özel bir teklifi bulunduğu gibi banka değişikliği yapacakların 3 yıl boyunca maaş alma sözü vereceğini unutmaması gerekiyor.

Ağustos 2024 itibariyle yeni kampanya yapan Vakıfbank, bu konuda ön plana çıktı. Çift promosyon ödemesi yapacak Vakıfbank, 30 Eylül 2024’e kadar geçiş yapanlara 12 bin TL promosyona ek olarak 12 bin TL’lik avantajlar sağlayacak. Böylece toplamda 24 bin TL’ye kadar ödeme alma imkanı sağlayan Vakıfbank, Türkiye’deki tüm özel ve kamu bankalarını geçmeyi başarmış durumda.

E Devlet Banka Değişikliği ile Promosyon Fırsatı

Banka değişikliği yapmak isteyenlerin şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden banka değişikliği yapılabiliyor. E-devletteki promosyon anlaşması sayesinde eski banka yerine yeni bankayı seçmek ve seçimi onaylamak yeterli.