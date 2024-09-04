Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar, kredi kartıyla çözüm buldu. Ancak bugün Ekonomist Barış Soydan tarafından paylaşılan bilgilerde çarpıcı detaylara dikkat çekildi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Soydan, banka ismi vermeden Türkiye’deki büyük bir bankanın yeni politikasını paylaştı.

Kredi Kartı Taksit Sınırı 2’ye Düştü

Bankaların kredi kartlarındaki taksit sınırını 2’ye düşürdüklerini söyleyen Soydan, bireysel kart sahiplerinin o bankada artık fazla taksit yapamayacağını söyledi. Bu konuda “Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiçbir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor.” diyerek durumu aktaran Soydan’ın X’teki bu paylaşımı gündem oldu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu durum henüz teyit edilmedi. Ancak bir banka tarafından yapılan bu hamlenin diğer bankalar tarafından takip edileceği ve kredi kartıyla taksitli alışverişlere son verileceği ifade edildi.