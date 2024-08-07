Bursa’da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraiki BURSA EKMEK VE BESİN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş (BESAŞ) süt için indirim kararı aldı. “Herkes Süt İçsin” kampanyasını başlatan kurum, tüm Bursalı vatandaşlara yeni kararını duyurdu. Bursa’da süt üretimi yapan çiftçilere destek veren ve aynı zamanda ürünlerin pazarlanması adına etkin bir göreve sahip olan BESAŞ’ta bundan sonraki süreçte 1 LT süt fiyatı 39,90 TL olmayacak!

İşte BESAŞ Süt Fiyatı

Bugüne kadar 39,90 TL’den satılan BESAŞ süt fiyatı 29,90 TL olarak belirlendi. Bursa’nın süt üretiminde öne çıkan ilçeleri arasında yer alan; Orhaneli, Harmancık, Keles ve Büyükorhan’daki üreticilerden alınan sütleri işleyerek satışa hazır hale getiren BESAŞ, hastalıktan ari ruhsatlı işletmelerin sütleriyle sağlıklı ve lezzetli süte ulaşma imkanı sunuyor. Üstelik sadece süt değil, süt ürünlerinin işlenmesinde de çeşitli çalışmalar yapan BESAŞ; ayran, yoğurt, süzme yoğurt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, krem peynir, lor, süt kreması ürünlerini de aynı şekilde sunuyor.

10 TL’lik indirim kararı ilde memnuniyet ile karşılanırken indirimli fiyatların il genelindeki tüm BESAŞ satış noktalarında geçerli olacağı ifade edildi.