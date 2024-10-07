Son dönemlerde halka arz hareketlilik yavaşladı. Son derece hareketli geçen 2023 yılı sonrasında 2024 yılında halka arzlar yavaş ilerliyor. Son dönemlerde halka arz eden Binbin ile birlikte büyük ilgi oluşmuş durumda. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Binbin’de kişi başına düşen lot miktarı ve borsa süreci netlik kazanacak. BINBN koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecem Binbin için talep toplama süreci sona erdi.

Binbin Hisse Fiyatı ve Düşecek Lot Miktarları Belli Oldu

Binbin hisse fiyatı 91,85 TL olarak açıklandı. Katılım endeksine uygun olan Binbin, en fazla 17 lot dağıtacak. Katılıma göre lot miktarları ise şöyle;

300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)

700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)

Binbin Ne Zaman İşlem Görecek?

Binbin borsada işlem görmeye bu hafta itibariyle başlayacak. Cuma gününe kadar resmi olarak duyurulması beklenen Binbin için en geç ihtimal ise Pazartesi günü olarak kabul ediliyor.