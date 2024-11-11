Tüm dünyada yakından takip edilen ABD seçimleri sona erdi. Donald Trump ABD’nin yeni başkanı olurken kripto paralara sıcak bakan Trump, kripto para dünyasında da önemli bir yükseliş yaşanmasını sağladı. Bitcoin seçimlerin ardından tarihi zirveye ulaştı. Son 1 yıllık süreye bakıldığında ise Bitcoin yüzde 95’i aşkın değer kazandı ve yatırımcısının da yüzünü güldürdü.

Trump’ın başkanlık zaferi ve kripto yanlısı politikacıların Kongre’deki artan etkisi, Bitcoin’in tarihi zirveye ulaşmasında etkili oldu. Bitcoin, bugün 81.899 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yıl başından bu yana yüzde 95’ten fazla değer kazandı.

Bitcoin Kaç Para Oldu?

Bitcoin 81 bin dolar barajını aştı. Son piyasa değeri 81.899 dolar olan Bitcoin, 23 Ocak tarihinde 38 bin bandında işlem görüyordu. Gelinen noktada iki katı aşan bir değer kazanan Bitcoin, yatırımcısı için ciddi bir getiri sağladı. Üstelik Donald Trump desteğiyle birlikte kripto para piyasalarının geleceği de parlak gözüküyor. Yükselişin kısa vadede durması beklenmezken düşüş de beklentiler arasında yer almıyor.

Kripto para piyasalarına genel olarak bakıldığında ise son ay içerisinde artış yüzde 16,9 oranında kaydedildi. Son 3 aylık artış yüzde 39 olurken 2024 yılı başı itibariyle yüzde 95,3 oranında bir değer artışı görüldü.