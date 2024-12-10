Güçlü tırmanışın ardından Bitcoin’de yaşanan gerileme ve düşüş milyonlarca yatırımcıyı tedirgin etmeye başladı. Bu nedenle 10 Aralık 2024 salı günü itibariyle Bitcoin ile ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi düşüşün neden yaşandığı oldu. Peki Bitcoin neden düştü?

Bitcoin Neden Düştü?

Bitcoin’deki düşüş ile ilgili yapılan son değerlendirmelerde bir düzeltme olduğu öne sürüldü. Hızlı yükseliş yaşayan ve Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle birlikte adeta zirve üzerine zirve yapara rekorlarla dolu bir dönem geçiren Bitcoin’de böylesine yükseliş sonrasında yaşanan bu düşüş dönemi normal kabul ediliyor. Bu nedenle Bitcoin için şu anda uzmanlara göre herhangi bir risk bulunmuyor.

Risk olmasa da milyonlarca yatırımcı yaşanan düşüş nedeniyle korku satışlarına yönelmiş durumda. Kar edebilmek adına satış sürecine geçen küçük yatırımlar Bitcoin’in düşüşünde önemli bir etki yaratmış durumda. Şu anda 100.000 dolar ortalama fiyat ile işlem gören Bitcoin’de bir sonraki kritik eşik 120.000 dolar bandı olarak görülüyor. Bu seviyenin aşılması halinde Bitcoin için çok daha yüksek rakamlar ve seviyelere ulaşılması mümkün görünüyor.