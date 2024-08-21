Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı son açıklamada kazançlara vurgu yaparak Türkiye’nin en büyük mitingi için hazırlandıklarını söyledi. 1 milyon 400 bine yakın üyesi ile Türkiye’nin en büyük işçi sendikalarından birisi olduklarının altını çizen Atalay, en çok sıkıntı çeken grubun da yine işçilerin olduğunu belirtti.

Basın Açıklaması 81 İlde Eş Zamanlı Yapıldı

TÜRK-İŞ’in basın açıklaması 81 ilde eş zamanlı olarak temsilciler tarafından yapıldı. Açıklamalarda Türkiye’deki ekonomik göstergelere dikkat çekildi. Artan hayat pahalılığı, enflasyon ve vergi sistemi gibi pek çok etkenin doğrudan işçiyi etkilediği belirtildi. Atalay açıklamaların sonunda sistemin sürdürülebilir olmadığında dikkat çekerek Türkiye’nin en büyük mitinglerinden birisine imza atacaklarını duyurdu. Memurların çok almadığını ancak işçilerin çok az aldığını belirterek memur ve işçi maaşlarındaki tartışmalara da dikkat çeke Atalay, miting vurgusu ile dikkat çekti.

Büyük TÜRK-İŞ Mitingi Ne Zaman?

TBMM’nin açılmasının hemen ardından TÜRK-İŞ mitingi yapılacak. İşçilerin taleplerine ilişkin yapılacak bu mitingin Türkiye tarihine geçeceğini de söyleyen Atalay şu ifadeleri kullandı;