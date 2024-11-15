BYD’nin yeni modelleri içni Türkiye’deki resmi süreç başlıyor. Fabrika için yatırım yaparka Türkiye’ye yönelik önemli bir adım atan Çinli şirket yeni modellerinin satışında da uygun fiyatlandırmalar uygulayacak. Türkiye pazarında 4 araç ile başlangıçta yer alacak şriket, ilerleyen dönemlerde daha fazla modeli de devreye alacak. Böylece daha fazla model Türkiye yollarında görülmeye başlanacak. Peki, BYD’nin modelleri Türkiye’de kaç para olacak? İşte detaylar.

İşte BYD’nin Türkiye Fiyatları

BY Türkiye’ye ATto 3, Seal U DM-i , Seal u EV ve Dolphin markalarıyla giriş yapacak. Yüksek AR-Ge çalışmaları ve yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, 2024 yılına kadarki süreçte 48 bin patent alarak bu konuda ne kadar iddialı olduğunu da ortaya koydu.

İşte Türkiye’de satılacak modellerin fiyatları